Сотрудник МЧС на затопленной в результате паводка улице в городе Чите. 11 июля 2018

Сотрудник МЧС на затопленной в результате паводка улице в городе Чите. 11 июля 2018

КРАСНОЯРСК, 2 окт — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить властям Забайкальского края из резервного фонда более 143 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводка летом 2018 года, говорится в опубликованном распоряжении правительства РФ.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля. В Чите наблюдался сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. Были подтоплены 38 населенных пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов.

В августе власти Забайкалья сообщали, что на ликвидацию последствий из федерального бюджета были получены средства в размере 238 миллионов рублей.

"Выделить правительству Забайкальского края из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка… в июле 2018 года бюджетные ассигнования в размере 143300 тысячи рублей", — говорится в документе.

Из них 87,6 миллиона рублей — на оказание гражданам единовременной материальной помощи; 29,9 миллиона рублей — на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости; 25,8 миллиона рублей — на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.