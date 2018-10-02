В Минтрансе разъяснили правила перевозки опасных грузов в Крым

Грузовая машина на подъезде к Крымскому мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т. 1 октября 2018

Грузовая машина на подъезде к Крымскому мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т. 1 октября 2018

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Минтранс РФ надеется запустить движение автомобилей с опасными грузами по Крымскому мосту через полтора-два месяца, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

Он напомнил, что на сегодняшний день для организации доставки опасных грузов в Крым перевозчики должны обращаться за получением такого разрешения.

"Полагаю, что в течение полутора-двух месяцев они (грузоперевозчики — ред.) продолжат пользоваться паромной переправой, а после этого мы, соответственно, запустим в том числе (по Крымскому мосту — ред.) автомобили, перевозящие опасные грузы", — сказал Дитрих в кулуарах транспортно-логистического форума.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Грузовое движение открыто по мосту 1 октября.

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