Аэрофлот доставил олимпийскую сборную на ЮОИ в Буэнос-Айрес

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Аэрофлот доставил олимпийскую сборную России в Буэнос-Айрес на III летние юношеские Олимпийские игры, сообщает пресс-служба перевозчика. Юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября.
"Для перевозки юношеской сборной Аэрофлот подготовил просторный и комфортабельный авиалайнер Airbus A330. На борту воздушного судна созданы все условия для комфортного перелета членов сборной, тренерского и административного штабов", — говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба авиакомпании напоминает, что Аэрофлот исторически оказывает всестороннюю поддержку российским спортсменам и Олимпийскому движению. 7 апреля прошлого года между ПАО "Аэрофлот" и Олимпийским комитетом России был заключен договор о спонсорстве сроком на 4 года. Авиакомпания получила статус Генерального партнера Олимпийского комитета России и Официального перевозчика олимпийской команды России.