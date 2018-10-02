Аэрофлот доставил олимпийскую сборную на ЮОИ в Буэнос-Айрес

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Аэрофлот доставил олимпийскую сборную России в Буэнос-Айрес на III летние юношеские Олимпийские игры, сообщает пресс-служба перевозчика. Юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября.

"Для перевозки юношеской сборной Аэрофлот подготовил просторный и комфортабельный авиалайнер Airbus A330. На борту воздушного судна созданы все условия для комфортного перелета членов сборной, тренерского и административного штабов", — говорится в пресс-релизе.

В III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе примут участие 3926 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет, а также 1950 официальных лиц из 206 стран. Российская сборная будет бороться за медали в 27 видах спорта: баскетбол, бокс, велоспорт, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, пляжный волейбол, пляжный гандбол, прыжки в воду, прыжки на батуте, скалолазание, современное пятиборье, спортивные акробатика, борьба и гимнастика, стрельба, стрельба из лука, танцевальный спорт, теннис, триатлон, тхэквондо, фехтование, футзал, художественная гимнастика.

Пресс-служба авиакомпании напоминает, что Аэрофлот исторически оказывает всестороннюю поддержку российским спортсменам и Олимпийскому движению. 7 апреля прошлого года между ПАО "Аэрофлот" и Олимпийским комитетом России был заключен договор о спонсорстве сроком на 4 года. Авиакомпания получила статус Генерального партнера Олимпийского комитета России и Официального перевозчика олимпийской команды России.