В Воронеже начали работы по обследованию уникального памятника войны

ВОРОНЕЖ, 2 окт — РИА Новости. Работы по обследования уникального памятника Великой Отечественной войны — разрушенного здания областной больницы (Ротонды), начались в Воронеже, сообщает во вторник облправительство.

Проект консервации Ротонды обсудили 2 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев и депутат Государственной думы Евгений Ревенко.

"Сегодня начались работы по обследованию Ротонды. После проведения обследования будет составлена проектно-сметная документация по консервации памятника (укреплению конструкции и предотвращению дальнейшего разрушения)", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, проект будет разработан одной из строительных организаций региона, имеющей лицензию на проведение подобных работ, в том числе — реставрационных. Договор с подрядной организацией Воронежское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) заключило 26 сентября.

По слова Ревенко, на разработку проектно-сметной документации Воронежским региональным отделением РВИО было собрано более 1,6 миллиона рублей, часть из которых – пожертвования жителей региона и спонсоров. Значитальная часть средств была выделена из федерального центра Российского военно-исторического общества.

Гусев и Ревенко также обсудили возможность выделения в 2019 году средств из областного бюджета на проведение консервации Ротонды. Завершить работы планируется к маю 2020 года, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ротонда — оставшаяся часть построенного в предвоенные годы архитектурного ансамбля Воронежской областной клинической больницы, находится на улице Транспортная. Во время боев за Воронеж в годы Великой Отечественной войны все постройки больницы, кроме здания с колоннами и пробитым железобетонным куполом, были разрушены. После освобождения города, в котором из 20 тысяч жилых домов полностью были разрушены 18227, на восстановление здания не хватало средств. Кирпичи, из которого были сделаны стены Ротонды, жители разобрали как стройматериал для своего жилья.

К началу 1960 годов от здания остались только железобетонный каркас, купол и колонны. В ноябре 1965 года воронежский горсовет объявил Ротонду памятником Великой Отечественной войны. До 1980 годов велись работы по консервации Ротонды, но в 1990-е годы и первое десятилетие нынешнего века никаких действий по сохранению памятника не предпринималось, и в ночь на 24 февраля 2008 года купол Ротонды обрушился. Поскольку средств на поддержание памятника в неизменном виде не хватает, 24 января 2018 года депутат государственной думы Евгений Ревенко обратился к министру культуры России, председателю Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимиру Мединскому с просьбой оказать содействие в консервации Ротонды. Минкульт и РВИО пообещали помочь найти необходимые средства.

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