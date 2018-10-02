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Общество

В Воронеже начали работы по обследованию уникального памятника войны

(обновлено: 17:16 02.10.2018)
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВоронеж. Архивное фотоВоронеж. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 2 окт — РИА Новости. Работы по обследования уникального памятника Великой Отечественной войны — разрушенного здания областной больницы (Ротонды), начались в Воронеже, сообщает во вторник облправительство.

Чернавский мост в Воронеже. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Проект консервации Ротонды обсудили 2 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев и депутат Государственной думы Евгений Ревенко.

"Сегодня начались работы по обследованию Ротонды. После проведения обследования будет составлена проектно-сметная документация по консервации памятника (укреплению конструкции и предотвращению дальнейшего разрушения)", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, проект будет разработан одной из строительных организаций региона, имеющей лицензию на проведение подобных работ, в том числе — реставрационных. Договор с подрядной организацией Воронежское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) заключило 26 сентября.

Вид на центральную часть города Воронеж. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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По слова Ревенко, на разработку проектно-сметной документации Воронежским региональным отделением РВИО было собрано более 1,6 миллиона рублей, часть из которых – пожертвования жителей региона и спонсоров. Значитальная часть средств была выделена из федерального центра Российского военно-исторического общества.

Гусев и Ревенко также обсудили возможность выделения в 2019 году средств из областного бюджета на проведение консервации Ротонды. Завершить работы планируется к маю 2020 года, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ротонда — оставшаяся часть построенного в предвоенные годы архитектурного ансамбля Воронежской областной клинической больницы, находится на улице Транспортная. Во время боев за Воронеж в годы Великой Отечественной войны все постройки больницы, кроме здания с колоннами и пробитым железобетонным куполом, были разрушены. После освобождения города, в котором из 20 тысяч жилых домов полностью были разрушены 18227, на восстановление здания не хватало средств. Кирпичи, из которого были сделаны стены Ротонды, жители разобрали как стройматериал для своего жилья.

Открытие обелиска погибшим советским воинам после реконструкции в Зомбковице-Слёнске, Польша. 28 августа 20118
© Фото : аккаунт Marek Zatorski в Facebook
Польские общественники восстановили обелиск погибшим советским воинам

К началу 1960 годов от здания остались только железобетонный каркас, купол и колонны. В ноябре 1965 года воронежский горсовет объявил Ротонду памятником Великой Отечественной войны. До 1980 годов велись работы по консервации Ротонды, но в 1990-е годы и первое десятилетие нынешнего века никаких действий по сохранению памятника не предпринималось, и в ночь на 24 февраля 2008 года купол Ротонды обрушился. Поскольку средств на поддержание памятника в неизменном виде не хватает, 24 января 2018 года депутат государственной думы Евгений Ревенко обратился к министру культуры России, председателю Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимиру Мединскому с просьбой оказать содействие в консервации Ротонды. Минкульт и РВИО пообещали помочь найти необходимые средства.

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