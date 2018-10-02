В СПЧ опасаются за здоровье голодающего фигуранта дела "Нового величия"

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин полагает, что здоровье одного из фигурантов дела "Нового величия" Вячеслава Крюкова окажется под угрозой в случае продолжения им голодовки, сообщает сайт СПЧ во вторник.

Ранее Бабушкин, возглавляющий в СПЧ профильную комиссию по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений, посетил следственный изолятор № 3 в Москве для проверки условий содержания граждан. Как отмечено в сообщении на сайте совета, в СИЗО правозащитник побеседовал, в том числе, с подследственным Вячеславом Крюковым, "который находился на 17-м дне голодовки, объявленной им в знак протеста против незаконно избранной и продленной ему судом меры пресечения".

"Несмотря на проведенную с ним беседу и переданную мною личную просьбу главы СПЧ Михаила Федотова о том, чтобы прекратить голодовку, Крюков настроен на продолжение голодовки. К сожалению, он думает, что иным способом обеспечить законность, справедливость и объективность расследования по уголовному делу, по которому он обвиняется, невозможно. Считаю, что здоровье Крюкова В.В. в случае продолжения голодовки находится в опасности", — цитирует сайт СПЧ слова Бабушкина.

В рекомендациях, данных по итогам посещения СИЗО, правозащитник призвал срочно обеспечить выдачу Крюкову витаминов. Также он дал свои рекомендации в отношении других содержащихся в изоляторе, в том числе, касающиеся оказания им медицинской помощи.

Член СПЧ, как указано в сообщении, отметил в СИЗО положительную практику: "в учреждении имеется три камеры, обвиняемые из которых привлекаются к работам по обслуживанию СИЗО". В двух камерах установлен душ, при этом установка душевых кабинок в камерах продолжается, уточнили в совете.

В сентябре Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря срок содержания под стражей четверым фигурантам дела "Нового величия", содержащимся в СИЗО, — 32-летнему Петру Карамзину, 29-летнему Дмитрию Полетаеву, 25-летнему Руслану Костыленкову и 20-летнему Вячеславу Крюкову. Аналогичные решения о продлении меры пресечения до 13 декабря суд вынес и в отношении шести других фигурантов этого дела, содержащихся под домашним арестом.

Десять участников движения "Новое величие" арестовали в марте в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей. Дорогомиловский суд 16 августа изменил девушкам меру пресечения на домашний арест, учитывая состояние их здоровья, а также то, что у следствия отпали основания для нахождения обвиняемых в изоляторе в связи с окончанием допросов свидетелей. В данный момент в СИЗО находятся четверо фигурантов дела.