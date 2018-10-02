Рособрнадзор рассказал, как будет проверять учителей на профпригодность

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Результаты выполнения диагностических работ в рамках исследования компетенции учителей будут деперсонифицированы и никак не отразятся на профессиональной репутации педагогов, заявил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор в конце октября проведет исследование компетенции учителей, в котором примут участие порядка 18 тысяч педагогов из 45 регионов РФ.

"Важно отметить, что результаты выполнения диагностических работ будут деперсонифицированы и никак не отразятся на профессиональной репутации педагогов. Никаких административных шагов по итогам апробации – наказаний, увольнений, лишения премий – быть не должно. Такая позиция доведена Рособрнадзором до всех регионов, участвующих в апробации", — сказал Музаев, слова которого приводит пресс-служба Рособрнадзора.

Отмечается, что основная задача исследования заключается в том, чтобы разработать и апробировать инструментарий для оценки предметных и методических компетенций учителей по ряду предметов.

"Нам очень важно мнение учительского и экспертного сообщества о содержании, форме и технологии проведения диагностики. Мы пригласили к участию всех желающих учителей, и на сегодняшний день это более 20 тысяч педагогов из 68 субъектов Российской Федерации. Для нас ценно мнение каждого участника исследования, поэтому после выполнения заданий, учителям будет предложено высказать свое отношение к процедуре", — подчеркнул Музаев.

По итогам апробации планируется широкое общественное обсуждение результатов проекта с привлечением профессиональных ассоциаций учителей, профсоюзов и других общественных организаций. Без учета мнения профессионального сообщества новая модель аттестации вводиться в штатный режим не будет.