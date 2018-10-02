Эксперты разработают спецкурс для родителей, чьих детей травят в интернете

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Координационный совет негосударственной сферы безопасности (НСБ) подготовит специальный курс для родителей по противодействию травле подростков в интернете, сообщил РИА Новости член президиума организации Владимир Каширов.

По его словам, поводом для разработки курса послужила опубликованная Общественной палатой РФ статистика, согласно которой специалисты организации за период с марта по сентябрь 2018 года зафиксировал в России 35 получивших общественный резонанс случаев массовой травли детей в интернете. Подобные видео, по данным экспертов, набирают в сети от 500 тысяч до 1 миллиона просмотров, попадая в топовые региональные и федеральные молодежные сообщества.

Каширов заявил, что профессионалы в сфере безопасности, в том числе информационной, понимают, что основное воздействие с точки зрения превентивной работы должно быть направлено на родителей.

"Поэтому со свой стороны совместно с нашим юридическим центром и медиасоветом НСБ мы разработаем специальный курс для взрослого поколения, который будет включать в себя и правовую часть, чтобы у родителей было понимание, при помощи каких механизмов можно ликвидировать этот контент в сети, и практическую часть, в которой будет говориться о том, как отслеживать поведение своего ребенка, его окружения в интернете, чтобы иметь возможность предотвращать подобные негативные эпизоды", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что итоговые материалы организация направит в профильные государственные ведомства и общественные структуры, в частности в Общественную палату. Также он будет доступен в открытом доступе в интернете, чтобы его можно было посмотреть или скачать.