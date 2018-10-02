Племянница Скрипаля, попавшая в ДТП, заявила, что не получала угроз

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила, что не получает угроз в свой адрес.

Ранее Скрипаль сообщила РИА Новости, что из-за неожиданно лопнувшего колеса попала в аварию по дороге в Москву, ни она, ни муж, находившийся за рулем, не пострадали. По ее словам, скорость движения автомобиля была небольшой, что, видимо, помогло избежать более серьезных последствий. Кроме того, она отметила, что перед поездкой машину проверили, и она находилась в исправном состоянии.

Скрипаль также сообщила, что сперва не придавала особого внимания аварии, но "впоследствии мне и моей сестре, когда я сообщила об этой аварии … стали приходить смс-сообщения о том, что нам надо попросить политическое убежище в Великобритании, что авария неспроста, и если мы попросим политического убежища, то все будет хорошо". Скрипаль уточнила, что сообщения приходили от частных лиц, в том числе в социальных сетях. Она продемонстрировала эти записи журналистам на своем телефоне.

Во вторник она заявила журналистам, что собирается провести экспертизу машины, на которой вместе с мужем попала в аварию.

"В мою сторону угроз не поступает. Мне, наверное, очень трудно угрожать, я так думаю", — заверила Скрипаль.

"Правда, Вальтер Литвиненко (отец экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко) предупреждал, что меня не оставят в живых – меня отравят. Но я посмеялась над этим высказыванием", — добавила она.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.