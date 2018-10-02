Диаспора оценила условия жизни украинцев в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Украинцам, проживающим в Крыму, оказывается системная поддержка в части развития родного языка и культуры, заявил председатель совета землячеств Украины в Москве Николай Лях.

В Крыму с ознакомительным визитом находятся представители украинской диаспоры из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдовы, Грузии, Литвы.

"Мы сегодня подтверждаем, что на территории Республики Крым оказывается системная поддержка украинскому народу, поддержка родного языка, и мы сегодня это видели, национальной культуры. Украинский язык признан одним из трех государственных языков Республики Крым. Украинская община принимает активное участие в экономической, общественно-политической, социальной и культурной жизни республики", — сказал Лях на заседании круглого стола на тему: "Развитие связей Крыма с соотечественниками за рубежом".

По его словам, украинская община Крыма вносит свой весомый вклад в консолидацию и укрепления межнационального единства и согласия на полуострове.

Лях также предложил пригласить прогрессивно настроенных представителей украинской диаспоры в США, Канаде и Австралии посетить Крым с ознакомительным визитом.

"Такие желающие уже есть", — подчеркнул Лях.

Крым вновь стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Российское руководство не раз заявляло, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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