В Москве пять станций серой ветки метро будут закрываться на полчаса раньше

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Станции "Цветной бульвар", "Менделеевская", "Савеловская", "Дмитровская" и "Тимирязевская" с 3 октября будут закрываться в 00.30 мск в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили во вторник в пресс-службе столичного метрополитена.

Изменение режима работы участка организовано по просьбе департамента строительства города Москвы. Всего 30 дополнительных минут в ночное время позволят специалистам значительно ускорить строительство участка Большой кольцевой линии от станции "Петровский парк" до станции "Савеловская", пояснили в метро.

"С 3 октября по 21 ноября участок Серпуховско-Тимирязевской линии от станции "Чеховская" до станции "Петровско-Разумовская" изменит режим работы. Станции "Цветной бульвар", "Менделеевская", "Савеловская", "Дмитровская" и "Тимирязевская" будут закрываться на полчаса раньше – с 00.30 мск. Первое закрытие состоится уже в ночь со 2 на 3 октября", — сообщили в пресс-службе.

Так, ежедневно с 00.30 мск поезда на "серой" ветке будут курсировать только на участках между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" и "Чеховская", а также между станциями "Алтуфьево" и "Петровско-Разумовская". Между станциями "Владыкино" и "Петровско-Разумовская" поезда будут следовать с увеличенными интервалами: на этом участке будет организовано челночное движение поездов — состав между станциями "Владыкино" и "Петровско-Разумовской" будет ходить в оба направления по одному пути.

Как уточнили в метро, временные неудобства затронут около 1,5 тысяч человек — менее 0,2% от дневного пассажиропотока указанной ветки метрополитена. Для проведения строительных работ был выбран тот период, когда пассажиропоток на участке от "Чеховской" до "Петровско-Разумовской" минимальный, уточнили в пресс-службе.

"Во время закрытия пяти станций в ночные часы жители смогут воспользоваться станциями Люблинско-Дмитровской линии или наземным городским транспортом. На круглосуточный маршрут № м10, часть которого проходит от "Чеховской" до "Петровско-Разумовской" через станции "Менделеевская", "Савёловская", "Дмитровская" и "Тимирязевская" будут направлены дополнительные автобусы. Интервал движения м10 с 00.30 до 02.00 не будет превышать 10 минут", — пояснили в пресс-службе.

Московский метрополитен в свою очередь использует время ночных окон на линии с максимальной пользой: на действующих станциях будут проводиться работы по ремонту и уборке пассажирской инфраструктуры, добавили в метро.