Запуск Крымского моста отразился на развитии Крыма, заявили власти региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Запуск моста через Керченский пролив отразился на социально-экономическом развитии республики, сообщила министр экономического развития Крыма Наталья Чабан.
По ее словам, министерством совместно с другими ведомствами проведена аналитическая работа по влиянию моста на экономику региона.
"Первый экономический эффект от Крымского моста можно оценить уже сегодня. Транспортная доступность позволит развиваться республике более высокими темпами и на новом качественном уровне. Уже есть статистика по ряду сфер, по которой можно оценивать влияние Крымского моста на развитие региона, а также прогнозировать дальнейшие тенденции. Прежде всего, это мощный толчок развитию туризма, транспорта и торговли – сферы, составляющие трети валового регионального продукта республики", — сказала Чабан, слова которой приводит пресс-служба министерства.
При этом, по данным министерства, запуск движения грузового автотранспорта частично решит проблему дорогостоящей логистики, снизит себестоимость продукции и позволит непрерывно осуществлять производственный цикл.
В министерстве, с учетом всех положительных тенденций, таких как запуск Крымского моста, начало работы ТЭС и нового аэропорта, а также негативных условий в виде санкций, составили прогноз по ожидаемому валовому региональному продукту.
"Предполагается, что в 2018 году ВРП достигнет порядка 416 миллиарда рублей, а за 5 лет возрастёт почти на 25%", — отметили в министерстве.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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