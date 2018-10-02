RT прокомментировал неприсуждение премии Emmy в шестой раз подряд

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский телеканал RT прокомментировал неприсуждение в Нью-Йорке международной премии Emmy в шестой раз подряд.

Ранее RT первым из российских телеканалов получил шестую номинацию на престижную международную премию. В финал в категории "Новости" вышла серия спецрепортажей RT, посвященная гумкатастрофе в иракском Мосуле.

"Сегодня ночью в Нью-Йорке вручали международную премию "Эмми". RT был номинирован в шестой раз, по традиции нам ничего не дали. Но мы, как Лео Ди Каприо, ждём своего часа", — говорится в Telegram-канале RT.

Решение по присуждению премии принималось в период притеснений RT в США. Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

RT был номинирован на Emmy уже пять раз. В 2017 году ведущий программы "Есть контакт" на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской Emmy в категории "Лучший ведущий информационного ток-шоу". В 2016 году номинацию на International Emmy получила серия спецрепортажей RT, посвященных 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 2014 году — серия спецрепортажей о голодовке заключенных в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир, посвященный первому визиту президента США Барака Обамы в Россию.