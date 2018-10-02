Отопительный сезон в Москве начался без происшествий

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Отопительный сезон в российской столице начался без происшествий, сообщили в пресс-службе мэрии Москвы по итогам заседания президиума столичного правительства во вторник.

"В настоящее время тепло подано во все жилые здания и социальные объекты Москвы. Подключение промышленных, торгово-офисных и иных зданий осуществляется по заявкам их правообладателей. Отопительный сезон в столице начался без происшествий", — говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что к прохождению отопительного сезона были своевременно подготовлены все здания и сооружения Москвы, а также инфраструктура топливно-энергетического хозяйства — тепловые станции, газовые сети и газораспределительные пункты, электросети и центры питания, трансформаторные и распределительные подстанции.

Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания, при этом график отключения горячего водоснабжения потребителей не нарушался и не превышал 10 суток.

Кроме того, для уборки Москвы предстоящей зимой будет задействовано 17,6 тысячи единиц дорожно-уборочной техники.

"Сформировано 6,5 тысячи бригад (25,3 тысячи рабочих) для уборки улично-дорожной сети. В работе на дворовых территориях будет задействовано 29 тысяч дворников и 30 тысяч средств малой механизации. Для очистки кровель от снега и наледи укомплектовано 4,2 тысячи бригад", — следует из сообщения.

Утилизацию снега будут обеспечивать 56 стационарных и 24 мобильных снегосплавных пунктов, общая мощность которых 240 тысяч кубических метров снега в сутки.

Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы почти 1,3 тысячи бригады, подготовлено 745 единиц спецтехники, свыше 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.

На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива — 375,9 тысячи тонн мазута, 477,1 тысячи тонн угля, 26,4 тысячи тонн дизельного топлива.

Как подчеркнули в пресс-службе, запас системы энергоснабжения города Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30-40 градусов.