Посольство Франции в Москве открывает книгу соболезнований по Азнавуру

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Посольство Франции в Москве открывает книгу соболезнований в связи с кончиной французского шансонье Шарля Азнавура.

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции.

"Смерть Шарля Азнавура глубоко опечалила людей во Франции и в России. Посольство Франции приняло решение открыть книгу соболезнований, которая находится перед входом в посольство, где все желающие могут выразить свои чувства в память об этом человеке", — говорится в сообщении дипмиссии.

​Книга установлена около главного входа в посольство на тротуаре, чтобы подойти к ней, не нужно заходить на территорию, передаёт корреспондент РИА Новости. Сейчас в книге соболезнований уже есть несколько записей на русском и французском языке — москвичи выражают соболезнования Франции и горечь от утраты "голоса эпохи". Рядом на стене посольства установлен портрет певца, лежат его диски и цветы, а также флаг Армении.

В посольстве Франции в Москве открыли книгу соболезнований в связи со смертью всемирно известного шансонье Шарля Азнавура. #CharlesAznavour #AznavourTPMP #France pic.twitter.com/GfwPbbWMNY — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 2 октября 2018 г.

Посольство Франции в Москве располагается по адресу Большая Якиманка, 45.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.