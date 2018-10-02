МЧС предупреждает об опасности формирования смерчей у побережья Кубани

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Экстренное предупреждение о формировании смерчей у черноморского побережья Краснодарского края распространило ГУ МЧС по региону.

"В ближайшие 6-8 часов и до конца суток 2 октября, а также 3 и 4 октября в Краснодарском крае над акваторией Черного моря на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей", — говорится в сообщении.

Ведомство прогнозирует повреждение причальных сооружений и морских судов.