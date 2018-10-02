Степашин назвал правильным решение об амнистии зачинщиков путча 1993 года

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Участник событий осени 1993 года в Москве Сергей Степашин считает правильным решение об амнистии главных зачинщиков октябрьского путча, и не сожалеет о несостоявшемся судебном процессе над ними.

Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.

"С гуманистической точки зрения — отпустили и отпустили. А где эти люди теперь? Кто о них помнит? А то сидели и были бы героями", — сказал Степашин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, не считает ли он 25 лет спустя, что после окончания всех событий нужно было судить главных зачинщиков.

По его мнению, с одной стороны, то, что предприняли противники президента РФ, можно назвать госпереворотом, но с другой, указ Бориса Ельцина "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" был признан Конституционным судом не конституционным, и "с юридической точки зрения указ был на грани фола".

"Если брать чисто правовую часть, неконституционными были действия двух сторон, поэтому, когда Госдума проголосовала за амнистию и арестованных выпустили, — это было по закону. Нравится это или не нравится, но это было по тогдашнему закону. Помню, потом звонит Ельцин спрашивает, почему арестованных выпустили из Лефортово? Я ему сообщил, что это решение Госдумы и генпрокурора — пришло предписание, и министр безопасности дал соответствующее распоряжение. После министерство безопасности разогнали", — рассказал Степашин.