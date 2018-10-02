Комитет Совфеда поддержал закон о направлении в ПФР конфискованных средств

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Комитет Совфеда по соцполитике на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о включении в доходы бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) конфискованных у коррупционеров денежных средств.

Документ будет рассмотрен сенаторами в среду, 3 октября.

Документ относит к доходам бюджета ПФР с 2019 года конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также деньги от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких правонарушений.

Федеральное казначейство по просьбе разработчиков закона спрогнозировало возможные поступления таких денежных средств в 2019–2024 годах в объеме 1,8 миллиарда рублей, пояснял ранее один из его авторов, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. При этом он подчеркивал, что сумма эта условная.

Закон позволит направлять в бюджет ПФР конфискованные средства коррупционеров, чтобы эти деньги могли использоваться для выплаты пенсий и решения тех задач, которые стоят перед фондом в свете предстоящих изменений пенсионного законодательства, отмечали законодатели.