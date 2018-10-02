А в награду куриная шейка: будни работы кинологической службы "Аэрофлота"

Лидия Кошкина, специальный корреспондент МИА "Россия сегодня"

Те, кто часто летают через аэропорт Шереметьево, привыкли видеть в терминалах людей в камуфляжной форме с собаками. Это сотрудники кинологической службы "Аэрофлота", которые ежедневно и по несколько раз совершают обходы.

Собака по кличке Ирга и кинолог Егор Пенкин, согласно рабочему графику, приехали в аэропорт на утренний обход. Ирга похожа на космических собак Белку и Стрелку: у неё острая морда, выразительные карие глаза и торчащие уши, только шерсть, как у лисицы, рыжая с серыми подпалинами. Ирга еще молода — ей всего три года, но с первых месяцев жизни ее готовили к работе в кинологической службе авиакомпании "Аэрофлот".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Сотрудник кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" во время работы со служебной собакой в терминале международного аэропорта "Шереметьево" © РИА Новости / Кирилл Каллиников Сотрудник кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" во время работы со служебной собакой в терминале международного аэропорта "Шереметьево"

Егор обходит терминал. Ирга бежит впереди, натягивая поводок. Ее папа — шакал, а мама — лайка. Таких собак в шутку называют "шалайка" или "шабака" — производное от слов "шакал" и "собака". Гибрид среднеазитского шакала и ненецкой лайки был выведен советским биологом Климом Сулимовым, который был главным селекционером службы безопасности "Аэрофлота". "Шабака" получилась небольшой, юркой, обладает устойчивостью к перепадам температуры и отличным обонянием. Именно эти необычные собаки работают в "Аэрофлоте" в качестве ищеек.

Ирга обнюхивает пассажиров, ждущих своего рейса, стоящие на полу сумки, тележки для перевозки багажа. Сегодня ее задача — проверить терминал на наличие взрывчатых веществ.

Люди с чемоданами проходят мимо. Кинолог следует за торопливым псом.

Егор одет в синюю камуфляжную форму, на его руках — черные перчатки, на поясе — кармашек с собачьим лакомством — куриными шейками. За каждое успешное выполнение задания Ирга получает заветный кусочек. Пассажиры Иргу не боятся — видят, что собака на службе. Наконец Ирга находит специальную закладку с муляжом взрывного устройства.

— Нашла, молодец! — хвалит собаку Егор и дает ей лакомство.

Рядом появляется коллега Ирги — Герда. Она постарше — ей уже семь. Собаки не очень дружны, но их взаимоотношения не мешают работе. Задача собак — найти запрещенные вещества, сработать на опережение. Сегодня для них моделируют ситуацию поиска самодельного устройства, а завтра их чуткий нюх поможет спасти тысячи жизней.

Служат, но не летают

Егор работает старшим инспектором-кинологом уже четыре года. Говорит, это небольшой стаж, так как работе с собаками можно посвятить всю жизнь.

Работать кинологом он начал после армии — узнал, что в "Аэрофлоте" есть кинологическая служба. Егор прошел строгий отбор, самое главное условие — любить собак и уметь с ними общаться.

— Я люблю животных, с детства рядом со мной были собаки. А уже в армии я служил кинологом в минно-розыскном полку, — объясняет Егор свое решение стать кинологом. — Во-вторых, это интересно: собаку с нуля можно обучить искать взрывчатку или наркотические вещества, оружие или человека.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Сотрудники кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" во время работы со служебной собакой в терминале международного аэропорта "Шереметьево" © РИА Новости / Кирилл Каллиников Сотрудники кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" во время работы со служебной собакой в терминале международного аэропорта "Шереметьево"

По словам Егора, если собака что-то учуяла, она подает знак человеку.

— А как люди реагируют на то, что их обнюхивают?

— Есть люди, которые положительно относятся к тому, что их обнюхивает служебная собака. Они понимают, что эта работа нужна для обеспечения безопасности, но есть и те, кто собак не любит.

Каждая служебная собака трудится в день по 40 минут, а потом отдыхает в питомнике до следующих суток.

По словам Егора, к собакам нужен особый подход: на них нельзя кричать и перед ними не следует делать резких движений.

— Поднимать руку на животное нельзя в любом случае. С собакой надо дружить, потому что если мы её будем постоянно подавлять, то работа не будет интересна собаке. Она будет вас бояться и делать работу вынужденно, — объясняет Егор.

Понимать собак

Мы едем в собачий питомник. Собаки едут отдельно — в специальном отсеке в конце машины. Нас встречает Елена Батаева — начальник отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасности "Аэрофлота". Она работает в отделе с момента его основания — с 2001 года. Начальником отдела кинологического мониторинга Елена стала в 2005 году. Говорит, в кинологи пошла случайно: сначала отучилась на ветеринарного врача, затем работала в ветеринарной клинике и в Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. После декрета по совету знакомых пришла работать в "Аэрофлот".

Елена говорит, что любит свою работу за то, что она помогает ей постоянно учиться новому.

— Я начала понимать собак только три-четыре года назад. До этого я пыталась осмыслить их поведение с точки зрения человека, и поэтому у меня не всё получалось. Когда я научилась мыслить, как собаки, стала лучше их понимать. Еще я люблю двигаться — не могу долго сидеть с бумагами или за компьютером, — говорит Елена.

Кстати, среди кинологов "Аэрофлота" больше женщин. Выучиться этой профессии можно в колледжах, например, в кинологическом колледже при Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина или в колледже в подмосковном Дмитрове. Молодых людей основам кинологии учат в армии или в МЧС.

Для дежурных кинологов "Аэрофлота" оборудованы жилые комнаты в небольшом одноэтажном корпусе рядом с вольерами, где обитают собаки.

Питомцы гуляют на специальной огороженной территории. Основной рацион собак — сухой корм. Собаки едят раз в сутки.

— Мы работаем за зарплату, а они работают за лакомство, — говорит Егор.

По словам Елены, когда отдел только начал работу, на службе было 15 собак, а сейчас их 55, из них 15 — щенки.

В коридоре корпуса кинологов сложены огромные мешки с собачьим кормом, еще один кабинет — это небольшой тренировочный зал с цифрами на полу. Здесь щенки отрабатывают упражнения. Еще они тренируются в салоне списанного самолета, фюзеляж которого установлен на территории питомника. По словам Елены, подготовка собаки к службе начинается уже с первого дня жизни.

— Так как у нас собаки не совсем обычные — шакало-псовые гибриды, их берут на руки, чтобы щенок с первых дней жизни привыкал к запаху проводника. При этом у него не будет одного закрепленного проводника, он должен знать запахи всех людей, которые будут с ним работать. Если собака будет выделять одного человека, она просто не сможет работать с другими людьми, а у нас сменная круглосуточная работа, — добавляет Елена.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Сотрудник кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" во время работы со служебной собакой © РИА Новости / Кирилл Каллиников Сотрудник кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" во время работы со служебной собакой

До восьми месяцев собак обучают базовым командам, кроме того, щенка адаптируют к машине, потом к аэропорту, затем к самолету.

— Щенков можно начинать тренировать в четыре-пять месяцев, но собака это делает пока еще неосознанно, поэтому на запахи взрывчатого вещества мы начинаем тренировать не раньше восьми месяцев. С восьми месяцев мы выставляем их "на запах", а до восьми месяцев идут общеразвивающие занятия, то есть учим их бегать по трапу и самолету. Все наши собаки знают пять обязательных команд: "ко мне", "вперед!", "сидеть", "голос", "фу" и реагируют на кликер (устройство, издающее щелчок, которое используется при дрессировке — прим. ред.), — отмечает Елена.

Работа в паре

По словам Елены, все служебные породы собак подходят для поиска: кавказские овчарки, ротвейлеры, лабрадоры, но в "Аэрофлоте" их нет — их габариты для салона лайнера великоваты. Не пригодны для службы и узко специализированные и декоративные породы, поскольку у них нежный и нервный характер, поэтому собак для службы в аэропорту разводят в собственном питомнике.

Сочетание генов шакала и оленегонной лайки наделяет этих собак совершенно уникальными служебными качествами для работы в авиации.

Бастарды обладают способностью находить запрещенные вещества в условиях экстремальной жары и суровых морозов. В поиске взрывчатых веществ, наркотиков и других запрещенных объектов по их запаху шакало-псовые гибриды превзошли все остальные породы. Эту способность они унаследовали благодаря обонянию шакала.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Служебная собака кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" в кинологическом центре международного аэропорта "Шереметьево" © РИА Новости / Кирилл Каллиников Служебная собака кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" в кинологическом центре международного аэропорта "Шереметьево"

— У нас полный цикл разведения в питомнике. Мы знаем родителей, подбираем пары. Собака должна быть некрупная, подвижная, абсолютно неагрессивная к людям, сообразительная. И, конечно, симпатичная, чтобы пассажиры не пугались, — уточняет Елена.

Подготовка собаки к службе занимает четыре-пять месяцев. В возрасте полутора лет собаки проходят сертификацию и в дальнейшем их квалификацию проверяют раз в год. Экзамен принимает комиссия, в которую входят представители службы безопасности аэропорта, МВД и специалисты по дрессировке собак. Если собака не прошла отбор, у нее есть шанс пересдать экзамен через полгода. Если животное не годно к службе, то его отдают в добрые руки, отмечает Елена.

— Для наших собак главное — поиск. Если они находят запахи, на которые их учили, они подают знак. При этом собака сама выбирает, как сообщить о находке: голосом, посадкой, замиранием. Кинолог знает, какой знак подает каждая собака, — говорит Елена.

Если собака что-то нашла, это чрезвычайная ситуация. Кинолог в этом случае работает строго по инструкции: сообщает руководству, принимает участие в локализации опасного объекта и действует по плану поведения в кризисных ситуациях, разработанному в "Аэрофлоте". Как правило, на место выезжают сотрудники полиции. В экстренной ситуации собака нужна, чтобы защитить человека и при необходимости пожертвовать собой, говорит Елена.

Собачий график

Рабочий день кинологов начинается с обхода примерно в четыре утра: питомник просыпается, как только первая пара собак уезжает на обход. Всех собак выгуливают, осматривают, затем идет распределение на текущий день — кто выходит на работу в аэропорт и на самолеты. Животные, которые остаются в питомнике, гуляют два раза в день, а едят один раз в день ближе к вечеру.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Служебная собака кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" в терминале международного аэропорта "Шереметьево" © РИА Новости / Кирилл Каллиников Служебная собака кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" в терминале международного аэропорта "Шереметьево"

Собаки и кинологи работают в паре. Ирга отрабатывает смену или в аэропорту, или на борту самолета. Рабочий день начинается в четыре утра.

Со взрослыми собаками тренировки происходят либо в аэропорту, либо на воздушных судах, а на территории питомника тренируются только щенки.

Если собака не любит есть, замотивировать ее на работу становится сложнее, потому что животное не может работать как человек "за идею": ему нужно либо игровое поощрение, либо пищевое, объясняет Елена.

— Наши собаки не играют, в них много дикой крови, а вот еда для них — существенное поощрение. Если у собаки плохой аппетит, или она не хочет идти на контакт с человеком, проявляет немотивированную агрессию к людям, если у нее есть физические недостатки, то такая собака не пригодна для службы. Мы не можем рисковать, поскольку работаем среди пассажиров.

Жизнь после службы

В питомнике "Аэрофлота" — в основном суки. Их скрещивают с шакалами, которых привозят из Средней Азии. Собаки размножаются в питомнике, кинологи сами составляют пары. Но, по словам Елены, случаются и служебные романы.

Предпочтений по полу собак у кинологов нет.

— Кобели — более прямолинейные: будут делать так, как их научили, — поясняет Елена. — Суки — более хитрые: чаще проявляют инициативу. Их больше, поскольку они формируют поведение щенков. Сука объяснит щенку, что нужно делать лучше человека! Это называется подражательным методом дрессировки: сука работает в самолете или в аэропорту, а щенки находятся рядом и просто смотрят на маму.

В питомнике собаки живут до 14 лет. В среднем срок службы собаки составляет от восьми до десяти лет. Это связано с тем, что едкие пары от взрывчатых веществ вредят обонянию собаки, поэтому на пенсию они выходят по состоянию здоровья. Когда это происходит, кинологи или сотрудники авиакомпании забирают питомца домой.

— У каждого кинолога есть по одному нашему "пенсионеру", — говорит Елена

— А если собаку-пенсионера не получается забрать домой, куда её отправляют?

— У нас есть хороший друг-фотограф, она держит приют для собак и помогает нам с пристройством, — говорит она.

Пожалуй, единственное, что не нравится Елене в ее работе — это то, что с собаками рано или поздно приходится прощаться.