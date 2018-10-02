Степашин заявил, что путч 1993 года нужно было решать политическим путем

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Конституционный кризис в России 1993 года и последовавший за ним путч нужно было решать политическим путем, одним из вариантов выхода из ситуации мог стать российский вариант "пакта Монклоа" — проведение досрочных выборов и президента страны, и Верховного Совета, убежден политик Сергей Степашин, который в 1993 году занимал пост замминистра безопасности РФ.

Внутриполитический кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.

"Что касается моей оценки тех событий, она не изменилась, потому что уже в начале 1993 года было понятно, что конфликт членов президиума Верховного Совета и президента Бориса Ельцина дошёл до грани, но, конечно, решать этот вопрос нужно было политически", — сказал Степашин в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что в марте 1993 года вместе с группой депутатов предложили "испанский вариант" решения конфликта: когда умер Франко в Испании был принят так называемый "пакт Монклоа" — пример компромисса, когда и франкисты, и социалисты, и все остальные политические силы договорились между собой о необходимых шагах для стабилизации общества и предотвращения гражданской войны в Испании.

"Я выступил с таким предложением, подготовил меморандум, который заключался в очень простом варианте — это досрочные выборы и президента, и Верховного Совета. К сожалению, это предложение не поддержали; в первую очередь, против был Руслан Имранович Хасбулатов. Он не хотел идти на компромисс, считал, что у него будет огромная поддержка в регионах, чего не было, откровенно говоря", — отметил политик.

Он добавил, что к тому моменту съезд народных депутатов себя изжил. "Я сам был депутатом и видел, что на съезде, где более 1000 человек, принимать законы, Конституцию, рассматривать несколько сот поправок, было невозможно", — констатировал Степашин.

По его словам, обстановка в стране в те годы была накаленной, а у оппозиции имелось не мало поводов критиковать президента Бориса Ельцина.

"И, конечно, указ N 1400 "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" стал отправной точкой для разжигания событий октября 1993 года: можно было обойтись без таких жёстких формулировок", — полагает Степашин.

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