Степашин поделился воспоминаниями о путче 1993 года

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. При подавлении путча 1993 года можно было обойтись без стрельбы из танков, внешне штурм Белого дома выглядел безобразно, считает российский политический деятель Сергей Степашин, который в 1993 году занимал пост замминистра безопасности РФ и был непосредственным участником осенних событий.

Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.

"Если говорить, что не следовало делать, то я убеждён, что без стрельбы уже можно было обойтись… Конечно, внешне штурм Белого дома выглядел безобразно. Я сейчас считаю, что без пальбы из танков можно было обойтись 100%, никто меня не переубедит в этом", — такое мнение политик выразил в интервью РИА Новости, оценивая события осени 1993 года 25 лет спустя.

Степашин отметил, что не знает, чьё это было предложение — обстреливать Белый дом, но добавил, что использовались не боевые снаряды, а болванки.

"Я это знаю потому, что одна из болванок попала в мой рабочий кабинет. Я потом это долго вспоминал. Были бы боевые снаряды, здания не было бы. Это был акт устрашения",- пояснил Степашин.

По его словам, ошибками стороны, так называемой оппозиции, был штурм мэрии, и штурм Останкино.

"Я помню выступление Николая Сванидзе, Егора Гайдара, призывавшего москвичей встать на защиту демократии. Тогда настроение резко изменилось, стало понятно, что можно обойтись без силового варианта",- добавил Степашин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.