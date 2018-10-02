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Общество

В центре "Космонавтики и авиации" на ВДНХ заработает космическая почта

(обновлено: 12:22 02.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЭкспозиция центра Космонавтика и авиация, созданного на базе отреставрированного павильона Космос на ВДНХЭкспозиция центра Космонавтика и авиация, созданного на базе отреставрированного павильона Космос на ВДНХ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Космическая почта, с помощью которой можно будет отправить письмо космонавту или задать вопрос о его профессии, заработает в Москве в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 4 октября, сообщает пресс-служба АО "ВДНХ".

Международная космическая станция. Архивное фото
© NASA
Россияне смогут отправить послания космонавтам на МКС
"Четвертого октября, в день старта Всемирной недели космоса, в центре "Космонавтика и авиация" в павильоне №34 "Космос" на ВДНХ начнет работу космическая почта. Здесь на постоянной основе появится специальный почтовый ящик, с помощью которого можно будет отправить письмо космонавту, задать вопрос о его профессии, жизни на орбите или просто пожелать удачи в экспедиции", — говорится в сообщении.

Добавляется, что самые интересные и необычные письма долетят даже до Международной космической станции. Раз в месяц послания будет забирать представитель Роскосмоса. Во время сеансов видеосвязи с экипажем МКС космонавтам будут зачитывать вопросы.

Кроме того, в ответ на вопросы космонавты обещают записывать видеообращения, которые можно будет увидеть на официальных страницах ВДНХ в социальных сетях.

"Первый космический почтальон" Евгений Хрунов
© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанк01.11.1980 Международный экипаж космического корабля "Союз-38" и его дублеры. Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Романенко, космонавт-исследователь Республики Куба Арнальдо Тамайо Мендес (первый ряд, слева направо), летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Евгений Хрунов (дублер) и космонавт-исследователь Республики Куба Хосе Армандо Лопес Фалькон (дублер) (второй ряд, слева направо).Международный экипаж космического корабля Союз-38 и его дублеры
© РИА Новости / Александр Моклецов
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01.11.1980 Международный экипаж космического корабля "Союз-38" и его дублеры. Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Романенко, космонавт-исследователь Республики Куба Арнальдо Тамайо Мендес (первый ряд, слева направо), летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Евгений Хрунов (дублер) и космонавт-исследователь Республики Куба Хосе Армандо Лопес Фалькон (дублер) (второй ряд, слева направо).
© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанкХрунов был вторым среди советских космонавтов, побывавших в открытом космосе. В шутку его назвали первым космическим почтальоном: он доставил с Земли корреспонденцию Владимиру Шаталову, командиру "Союза-4", который стартовал на сутки ранее экипажа "Союза-5". До сих пор этот переход из корабля в корабль через открытый космос остается единственным.Летчик-космонавт Евгений Хрунов
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Хрунов был вторым среди советских космонавтов, побывавших в открытом космосе. В шутку его назвали первым космическим почтальоном: он доставил с Земли корреспонденцию Владимиру Шаталову, командиру "Союза-4", который стартовал на сутки ранее экипажа "Союза-5". До сих пор этот переход из корабля в корабль через открытый космос остается единственным.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанк01.10.1968 Летчики-космонавты Алексей Елисеев (слева), Борис Волынов (в центре) и Евгений Хрунов (справа) в тренажере космического корабля.Летчики-космонавты Алексей Елисеев, Борис Волынов и Евгений Хрунов
© РИА Новости / РИА Новости
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01.10.1968 Летчики-космонавты Алексей Елисеев (слева), Борис Волынов (в центре) и Евгений Хрунов (справа) в тренажере космического корабля.
© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанк17 января 1968 года космонавты возвратились на Землю. Евгений Хрунов проработал в космосе 1 сутки 23 часа 45 минут 50 секунд.Космонавт Евгений Хрунов на тренировке
© РИА Новости / Александр Моклецов
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17 января 1968 года космонавты возвратились на Землю. Евгений Хрунов проработал в космосе 1 сутки 23 часа 45 минут 50 секунд.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанк01.06.1965 Советские космонавты Владимир Шаталов, Евгений Хрунов и Владимир Комаров (слева направо) в плавательном бассейне во время игры в водное поло, 1965 год. Звездный городок. Центр подготовки космонавтов.Советские космонавты Владимир Шаталов, Евгений Хрунов и Владимир Комаров в плавательном бассейне
© РИА Новости / РИА Новости
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01.06.1965 Советские космонавты Владимир Шаталов, Евгений Хрунов и Владимир Комаров (слева направо) в плавательном бассейне во время игры в водное поло, 1965 год. Звездный городок. Центр подготовки космонавтов.
© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанкВ дальнейшем Хрунову пришлось готовиться к полетам по ряду других программ, в том числе по программе "Алмаз". В 1980 году вместе с кубинцем Хосе Армандо Лопесом Фальконом (справа) готовился в качестве дублера по программе советско-кубинского полета, а затем вместе с Думитру Прунариу приступил к подготовке к советско-румынскому полету в качестве командира основного экипажа. Но и эдесь его ждало жестокое разочарование. В декабре 1980 года за нарушение режима Хрунов был отстранен от подготовки и отчислен из отряда космонавтов.Дублеры международного экипажа космического корабля Союз-38 Хосе Армандо Лопес Фалькон и Евгений Хрунов
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
В дальнейшем Хрунову пришлось готовиться к полетам по ряду других программ, в том числе по программе "Алмаз". В 1980 году вместе с кубинцем Хосе Армандо Лопесом Фальконом (справа) готовился в качестве дублера по программе советско-кубинского полета, а затем вместе с Думитру Прунариу приступил к подготовке к советско-румынскому полету в качестве командира основного экипажа. Но и эдесь его ждало жестокое разочарование. В декабре 1980 года за нарушение режима Хрунов был отстранен от подготовки и отчислен из отряда космонавтов.
© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанк01.02.1969 Герой Советского Союза летчик-космонавт Евгений Хрунов (слева), его мать Аграфена Николаевна в музее Новомосковского химического комбината.Летчик-космонавт Евгений Хрунов с матерью Аграфеной Николаевной
© РИА Новости / Александр Моклецов
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01.02.1969 Герой Советского Союза летчик-космонавт Евгений Хрунов (слева), его мать Аграфена Николаевна в музее Новомосковского химического комбината.
© РИА Новости / Иосиф БудневичПерейти в фотобанкДетство Хрунова прошло в селе Непрядва Тульской области.Советский космонавт Евгений Хрунов на рыбалке
© РИА Новости / Иосиф Будневич
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Детство Хрунова прошло в селе Непрядва Тульской области.
© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанкЛетчик-космонавт Евгений Хрунов с женой Светланой и сыном Валерием.Летчик-космонавт Евгений Хрунов с семьей
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Летчик-космонавт Евгений Хрунов с женой Светланой и сыном Валерием.
© РИА Новости / Юрий КуйдинПерейти в фотобанк01.03.1969 Космонавты Евгений Васильевич Хрунов (слева) и Алексей Станиславович Елисеев среди школьниц Алма-Аты.Космонавты Евгений Хрунов и Алексей Елисеев в Алма-Ате
© РИА Новости / Юрий Куйдин
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01.03.1969 Космонавты Евгений Васильевич Хрунов (слева) и Алексей Станиславович Елисеев среди школьниц Алма-Аты.
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