В центре "Космонавтики и авиации" на ВДНХ заработает космическая почта

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Космическая почта, с помощью которой можно будет отправить письмо космонавту или задать вопрос о его профессии, заработает в Москве в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 4 октября, сообщает пресс-служба АО "ВДНХ".

"Четвертого октября, в день старта Всемирной недели космоса, в центре "Космонавтика и авиация" в павильоне №34 "Космос" на ВДНХ начнет работу космическая почта. Здесь на постоянной основе появится специальный почтовый ящик, с помощью которого можно будет отправить письмо космонавту, задать вопрос о его профессии, жизни на орбите или просто пожелать удачи в экспедиции", — говорится в сообщении.

Добавляется, что самые интересные и необычные письма долетят даже до Международной космической станции. Раз в месяц послания будет забирать представитель Роскосмоса. Во время сеансов видеосвязи с экипажем МКС космонавтам будут зачитывать вопросы.

Кроме того, в ответ на вопросы космонавты обещают записывать видеообращения, которые можно будет увидеть на официальных страницах ВДНХ в социальных сетях.