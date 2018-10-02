В Москве в прошлом году вступили в брак 12 тысяч граждан старше 50 лет

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Свыше 12 тысяч жителей Москвы старше 50 лет в прошлом году вступили в брак, свидетельствуют данные Мосгорстата, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

Так, более 4,8 тысячи москвичек вышли замуж по достижении 50 лет, а мужчин, вступивших в брак в таком же возрасте, оказалось на 2,7 тысячи больше – 7572 человека.

Всего в столице в прошлом году брак заключили более 90 тысяч пар. Наибольшее количество женщин при этом выходили замуж в возрасте 25-29 лет (почти 30 тысяч человек), 30-34 года (18,6 тысячи человек) и 18-19 лет (17,9 тысячи человек). В этом же возрасте чаще всего женились и мужчины – 25-29 лет (27,7 тысячи человек), 30-34 года (21,7 тысячи человек). Однако на третьем месте оказались мужчины, женившиеся в 35-39 лет (11 тысяч человек). Количество мужчин, вступивших в брак в возрасте 20-24 лет, составило 10,7 тысячи человек.

Наибольшее количество московских свадеб (14,1 тысячи) было сыграно между людьми в возрасте 25-29 лет. На втором месте пары (8,8 тысячи), в которых мужчинам 30-34 года, а женщинам – 25-29 лет, на третьем месте пары (7,5 тысячи человек), в которых и мужчинам, и женщинам 30-34 года.

По итогам прошлого года, 81 девушка и 13 парней вступили в брак в 16-17 лет. При этом в 2017 году в Москве не было зарегистрировано ни одного брака между парами в возрасте 15 и меньше лет.