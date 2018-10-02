Иностранный работодатель оплатил долги жительницы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт — РИА Новости. Иностранный работодатель погасил задолженность в размере более 1,6 миллиона рублей за жительницу Челябинска, чтобы могла выехать за границу и работать у него, сообщила во вторник пресс-служба управления ФССП по региону.
"Но до принудительных действий с автотранспортом дело не дошло: должница сама прибыла в отдел судебных приставов с просьбой отменить запрет выезда за границу. Как она объяснила, ей необходимо выехать из России в связи с очень выгодным предложением трудоустройства, и работодатель готов решить все долговые вопросы. Квитанции были выданы должнице по всем исполнительным производствам, ею было погашено долгов на сумму более 1,6 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
После оплаты судебными приставами Центрального района Челябинска были окончены пять исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу юридических лиц, банков, управляющей компании, в том числе по взысканию исполнительского сбора в размере 67 тысяч рублей, добавляет пресс-служба. В итоге ограничительные санкции были отменены, уточняет пресс-служба.