Иностранный работодатель оплатил долги жительницы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт — РИА Новости. Иностранный работодатель погасил задолженность в размере более 1,6 миллиона рублей за жительницу Челябинска, чтобы могла выехать за границу и работать у него, сообщила во вторник пресс-служба управления ФССП по региону.

По данным пресс-службы, уроженка Челябинска, постоянно проживающая в Сочи, где у ее отца ресторанный бизнес, в родном городе накопила долги на сумму более 1,6 миллиона рублей, в том числе по оплате коммунальных платежей, юрлицам, банкам. Ее счета были арестованы, также приставами были введены запреты регистрационных действий с недвижимостью — квартирой в таунхаусе и двумя автомобилями, и запрет на выезд за границу.

"Но до принудительных действий с автотранспортом дело не дошло: должница сама прибыла в отдел судебных приставов с просьбой отменить запрет выезда за границу. Как она объяснила, ей необходимо выехать из России в связи с очень выгодным предложением трудоустройства, и работодатель готов решить все долговые вопросы. Квитанции были выданы должнице по всем исполнительным производствам, ею было погашено долгов на сумму более 1,6 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

После оплаты судебными приставами Центрального района Челябинска были окончены пять исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу юридических лиц, банков, управляющей компании, в том числе по взысканию исполнительского сбора в размере 67 тысяч рублей, добавляет пресс-служба. В итоге ограничительные санкции были отменены, уточняет пресс-служба.