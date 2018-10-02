Глава Минкавказа рассказал, как проводит свободное время

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев сообщил в интервью РИА Новости, что в свободное время любит читать книги или готовить из мяса и рыбы, причем лучшим блюдом собственного приготовления считает плов по туркменскому рецепту.

По словам Чеботарева, вплоть до назначения на министерский пост он не был публичным человеком, не обращался специально к журналистам, чтобы "поведать о себе миру", а теперь двери его кабинета открыты для СМИ, и он готов рассказывать о деятельности министерства.

"Что касается моей семьи, я женат, у меня двое детей. Старший сын работает уже, в сфере IT-технологий. Младший учится в школе. В свободное время люблю почитать книгу интересную, люблю иногда что-то приготовить дома", — сказал министр.

Глава Минкавказа отметил, что последнюю книгу не прочитал, а прослушал, так как из-за большого объема работы приходится много читать в течение дня, и глаза устают. Этой книгой стала аудиокнига "История Российского государства. Ордынский период" Бориса Акунина.

"(Готовлю – ред.) рыбные, мясные блюда. Плов неплохо получается. Я в Средней Азии немного пожил в свое время, в советские годы, там научили готовить плов по туркменскому рецепту", — поделился Чеботарев.

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