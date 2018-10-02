Глава Минкавказа не будет заводить личные аккаунты в соцсетях

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Глава Минкавказа Сергей Чеботарев сообщил в интервью РИА Новости, что не планирует создавать в социальных сетях собственных страничек, потому что из-за большого объема работы нет времени на их ведение.

"Нет, таких планов у меня нет", — сказал министр, отвечая на вопрос, не собирается ли он завести аккаунты в соцсетях по примеру других чиновников.

"У нашего министерства есть свой сайт, есть аккаунты в социальных сетях. Я считаю, этого достаточно. Кроме того, я занят с раннего утра и до позднего вечера. До ночи фактически здесь. Когда еще мне вести свои аккаунты, я просто не знаю. Поэтому в ближайшее время моего личного аккаунта не будет", — пояснил Чеботарев.

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