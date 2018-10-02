За сутки через Крымский мост проехало более двух тысяч грузовиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Больше двух тысяч грузовиков проехало по мосту через Керченский пролив за сутки, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

До 1 октября, во время высокого курортного сезона, на Крымском мосту действовали ограничения на проезд грузового транспорта.

"В первые сутки после снятия ограничений по Крымскому мосту прошли 2223 грузовых транспортных средства, в том числе в направлении Тамани — 1137, в сторону Керчи — 1086", — отметили в инфоцентре.

Всего за минувшие сутки через мост проехало почти десять тысяч транспортных средств.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения планировали на декабрь, однако работы завершили с опережением. Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, на следующий день началось движение автотранспорта.

Поезд по железнодорожной части моста запустят в декабре будущего года.

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