За сутки через Крымский мост проехало более двух тысяч грузовиков

09:1802.10.2018
(обновлено: 10:33 02.10.2018)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Больше двух тысяч грузовиков проехало по мосту через Керченский пролив за сутки, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
До 1 октября, во время высокого курортного сезона, на Крымском мосту действовали ограничения на проезд грузового транспорта.
"В первые сутки после снятия ограничений по Крымскому мосту прошли 2223 грузовых транспортных средства, в том числе в направлении Тамани — 1137, в сторону Керчи — 1086", — отметили в инфоцентре.
За первые восемь часов по мосту проехали более 700 грузовиков.
Первые фуры привезли в Крым молоко, мясо и стройматериалы.
По встречному направлению двигались машины с продукцией крымских винодельческих предприятий.
Водители назвали открытие грузового движения по мосту праздником.
"В прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса. Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост", — рассказал один из водителей.
Водитель другого грузовика заметил, что, наверное, в первый раз едет через Керченский пролив без простоев, нервов и оглядки на погоду.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
Автомобильную часть моста открыли в мае.
Движение по железнодорожной части моста должно начаться в декабре 2019 года.
Грузовые машины на Керченском мосту.
Всего за минувшие сутки через мост проехало почти десять тысяч транспортных средств.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения планировали на декабрь, однако работы завершили с опережением. Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, на следующий день началось движение автотранспорта.
Поезд по железнодорожной части моста запустят в декабре будущего года.
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