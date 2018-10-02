В Новосибирске построят передовой онкоцентр

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Компания "Швабе", входящая в госкорпорацию "Ростех", выступит подрядчиком при строительстве многофункционального центра ранней диагностики и лечения онкологии, сообщает газета "Известия".

"В Новосибирске создается многофункциональный центр для ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний. В нем будет установлено оборудование для позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, протонной и бор-нейтронозахватной терапии, которая на сегодняшний день является прорывным методом лечения злокачественных опухолей. В качестве генерального подрядчика выступит компания "Швабе", входящая в "Ростех", — пишут "Известия".

Согласно информации издания, базой для научных исследований, подготовки кадров и адаптации медтехнологий центра станет Новосибирский государственный университет. Медицинский ядерный кластер будет состоять из трех центров: позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, протонной терапии и бор-нейтронозахватной терапии. Холдинг "Швабе" построит первые два.

"Сегодня наша страна остро нуждается в современных центрах по диагностике и лечению онкологических заболеваний… У нас есть необходимые ресурсы и опыт, чтобы сделать высокоточную диагностику рака в России более доступной. В конце августа было подписано трехстороннее соглашение между Новосибирской областью, Новосибирским государственным университетом и "Швабе", — цитирует газета представителя "Швабе" Ивана Ожгихина.

В сентрябре 2018 года стало известно, что администрация Приморского края и госкорпорация "Ростех" заключили соглашение о создании в регионе Центра протонной терапии онкологических заболеваний, который примет первых пациентов в 2022 году.