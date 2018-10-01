В МГУ назначили врио декана исторического факультета

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности декана исторического факультета МГУ назначен член-корреспондент РАО, заведующий кафедрой новой и новейшей истории Лев Белоусов, говорится на официальном сайте вуза.

Ранее стало известно, что декан исторического факультета МГУ Иван Тучков скончался на 63 году жизни в субботу 22 сентября.

"Белоусов Лев Сергеевич… С 28 сентября 2018 года на основании приказа ректора МГУ временно исполняет обязанности декана исторического факультета МГУ", — говорится на официальном сайте МГУ.

Отмечается, что Белоусов начал работать на историческом факультете с 1982 года.

"В 1979 году окончил исторический факультет МГУ. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный профессор Московского университета, ректор Российского Международного Олимпийского университета", — говорится в сообщении.