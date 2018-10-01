Правительство намерено усилить борьбу с социальным сиротством

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Кабинет министров РФ может расширить формы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, а также будет развивать механизмы профилактики социального сиротства, следует из опубликованных Основных направлений деятельности правительства (ОНДП) до 2024 года.

Под социальными сиротами подразумеваются дети, имеющие родителей, но оставшиеся без их попечения.

"Будут развиваться механизмы профилактики социального сиротства, расширяться формы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей и подростков, оставшихся без попечения родителей", — говорится в документе.