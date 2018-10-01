Конкурс для школьников "Мой первый бизнес" открыл прием заявок

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Москве дан старт второму ежегодному международному конкурсу "Мой первый бизнес", являющемуся уникальным инструментом для развития молодежного предпринимательства в России и позволяющим уже со школьного возраста делать первые шаги в бизнесе.

Данный проект предоставляет возможность учащимся с 5-го по 11-й класс представить свои идеи и наработки в области предпринимательства, обсудить их с опытными наставниками и обучиться навыкам проектного управления.

Кроме того, как заявил на торжественной церемонии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, этот конкурс дает его участникам возможность освоить различные социальные и профессиональные роли вне зависимости от того, чем человек планирует заниматься в будущем.

"Чтобы освоить разные компетенции даже в крупных компаниях, нужны десятилетия. А предпринимательство — уникальная вещь, позволяющая на самой ранней стадии, на самом маленьком проекте опробовать все роли. Предприниматель — это всегда и творец, и исследователь, и организатор, и лидер команды", — подчеркнул замглавы АП.

При этом, по словам основателя благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" Алексея Нечаева, в проекте "Мой первый бизнес" важна не только победа, но и само участие.

"Данный конкурс — это возможность для школьников, ничего не боясь, сделать то, что давно хотел. Никто не поставит двойку, не будет критиковать твои ошибки. Не стесняйтесь, не отказывайте себе в удовольствии поучаствовать и, может быть, даже выиграть", — призвал Нечаев.

Как отметили финалисты прошлогоднего этапа, участие в конкурсе заметно повлияло на их профессиональное продвижение: научило более масштабно смотреть на вещи, увереннее принимать решения, легче справляться с допущенными ошибками и, главное, не бояться идти к своей цели.

По данным организаторов, в 2017 году состязание вызвало большой ажиотаж в молодежной среде, собрав более 400 тысяч заявок на участие. В этом сезоне устроители рассчитывают преодолеть планку в полмиллиона обращений, около 50 тысяч из которых ожидается от школьников из других стран.

Сбор заявок на участие в конкурсе "Мой первый бизнес" будет проходить с 1 октября по 10 декабря 2018 года на специальном портале www.kapitany.ru. Лучшие проекты отберут в номинациях "Инновация", "Сделай своими руками", YouTube и E-commerce. Также в этом году будет дан старт новому направлению — "Командный бизнес-проект".

Участники поборются за более чем 12 тысяч призов, включая гранты на обучение, путевки во всероссийский детский центр "Орленок", образовательный центр "Сириус", а также 1,5 тысячи билетов на образовательные бизнес-интенсивы факультета "Капитаны" РЭУ им. Г.В.Плеханова.

Конкурс "Мой первый бизнес" является одним из флагманских проектов платформы "Россия — страна возможностей".