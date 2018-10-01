В Воронежской области начал работу ресурсный центр развития добровольчества

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Ресурсный центр развития добровольчества в понедельник начал работу на базе регионального молодежного центра, сообщает в понедельник Воронежская областная дума.

"В штате центра будут задействованы пять сотрудников, которые займутся разработкой стандартов волонтерского участия в проектах, формированием партнерской сети НКО, органов власти и бизнеса", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется формирование кадрового резерва региона через создание волонтерской базы, проведение мониторинга и оценки деятельности волонтерского сообщества, разработка эффективных инструментов мотивации волонтеров. "Также на базе центра планируется проведение семинаров и обучающих мероприятий для волонтеров", — добавляется в сообщении.

О необходимости создания ресурсного центра речь шла на встрече с представителями волонтерского движения региона 27 марта, в ходе которой председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов обсуждал с добровольцами правовое регулирование и поддержку волонтерской деятельности. Тогда добровольцы рассказали, что им необходим центр, который будет координировать их работу и позволит сделать ее более эффективной. Также вопрос развития волонтерского движения обсуждался в Москве 29 марта в ходе заседания совета законодателей Центрального федерального округа, Нетёсов также принимал в нем участие.

По его словам, Воронежская область одной из первых в стране приняла региональный закон о добровольческой деятельности, который позволил определить основные принципы этой работы.

"Сейчас в Воронежской области действует более 500 волонтерских объединений, и центр для координации волонтерской деятельности на уровне субъекта региона крайне необходим. Он станет для добровольцев тем местом, где они смогут получать консультационную и справочную информацию, набирать кадры, обучать их волонтерской работе и распределять их для оказания помощи по самым актуальным направлениям", – сказал Нетёсов в своем выступлении.

На минувшей неделе в ходе заседания воронежской облдумы депутаты внесли изменения в региональный закон "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов".

"В частности, были увеличены ассигнования за счет резервных средств областного бюджета департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области. В соответствии с принятыми корректировками, областной молодежный центр получил на создание ресурсного центра развития добровольчества в Воронежской области 550 тысяч рублей", – пояснил председатель заксобрания Владимир Нетёсов.

Текущий год объявлен Годом добровольца в России. Выступая на состоявшемся в июне в Воронеже II Всероссийском семинаре-совещании с представителями региональных организационных комитетов Года добровольца (волонтера) из 70 регионов Российской Федерации, глава региона Александр Гусев обратил внимание на необходимость поддержки волонтерской работы со стороны государства и отметил, что в 2018 году существенно вырастет поддержка волонтерского движения в Воронежской области.

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области формирует и ведет базу добровольцев. Сегодня в регионе работают более 500 волонтерских объединений, число добровольцев составляет более 30 тысяч.

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