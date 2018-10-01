В Крыму приостановили морские скоростные перевозки до следующего сезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Морские скоростные перевозки судном на подводных крыльях класса "Комета 120М" между Севастополем и Ялтой приостановлены до навигации 2019 года, сообщил глава ГУП "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь 30 июля дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Первый рейс по маршруту Севастополь — Ялта был совершен 1 августа, в день судно, названное "Севастополь", совершало два оборотных рейса.

"Судно на подводных крыльях "Севастополь" вчера сделало последний рейс в этом сезоне. Перевезено на "крыльях" 22,2 тысячи пассажиров за период с 1 августа до 1 октября. С сегодняшнего дня скоростные перевозки приостановлены до навигации 2019 года", — написал Волков на своей странице в Facebook.

По его словам, если в следующем году флот суден на подводных крыльях будет увеличен, то это позволит расширить сеть маршрутов.

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