Специалисты федерального ФОМС проверят работу дагестанского

МАХАЧКАЛА, 1 окт — РИА Новости. Группа специалистов федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) проверят работу территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) республики Дагестан, сообщил глава республики Владимир Васильев.

"Республиканский ТФОМС имеет немалые задолженности за пролеченных больных и этот долг постоянно растет. Нам необходимо навести порядок в этой сфере и выстроить слаженную работу с федеральным фондом", — отметил Васильев на еженедельном оперативном совещании, которое проходит в администрации главы и правительства республики.

По его словам, бригада специалистов будет работать в республике на протяжении месяца, изучит полную картину в сфере медстрахования, а также выявит некомпетентных сотрудников регионального фонда.

В пресс-службе главы республики напомнили, что бывший руководитель республиканского ТФОМСа Магомед Сулейманов находится под стражей в связи с обвинением в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий с причинением значительного материального ущерба.

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