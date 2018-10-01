Темрезов: число занимающихся спортом в КЧР с 2011 года увеличилось втрое

ЧЕРКЕССК, 1 окт — РИА Новости. Чисто занимающихся спортом в Карачаево-Черкесии с 2011 года увеличилось в три раза и достигло более 163 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава региона Рашид Темрезов.

По его словам, благодаря проводимой в КЧР работе по пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивной инфраструктуры, наблюдается увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом систематически.

"Если в 2011 году жители КЧР, постоянно занимающиеся физической культурой и спортом, составляли лишь десятую часть населения — это 11% или свыше 52 тысяч человек при населении 474,7 тысяч человек. Сегодня их число превышает треть населения республики из 466,3 тысяч человек, проживающих в республике, спортом занимаются более 163 тысяч человек, что составляет 35%", — уточнил Темрезов.

Глава региона подчеркнул, что за последние семь лет в Карачаево-Черкесии введено в эксплуатацию более 60 спортивных объектов. Он также отметил, что согласно рейтингу регионов по приверженности населения здоровому образу жизни РИА Рейтиг, регион вошёл в десятку регионов страны с высоким показателем соблюдения здорового образа жизни.

"Наша цель — сделать так, чтобы у каждого жителя республики, особенно у детей, даже в самых отдалённых уголках, была возможность заниматься спором и физкультурой", — сказал глава КЧР.

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