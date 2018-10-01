Пензенская область увеличит субсидии на дороги и благоустройство сел

ПЕНЗА, 1 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил в 2019 году направить на ремонт сельских дорог и благоустройство населенных пунктов региона свыше 660 миллионов рублей, сообщило областное правительство.

"Решением губернатора в 2019 году будут увеличены субсидии муниципальным образованиям. На эти цели в бюджете региона будет заложено 662 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным правительства, субсидии муниципальным бюджетам будут направлены на софинансирование строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, а также содержания местных автодорог. Кроме того, часть средств пойдет на приведение в порядок дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

В пресс-службе отметили, что наибольшие суммы – по 40 миллионов рублей – получат Бессоновский, Сердобский, Нижнеломовский районы и город Кузнецк, по 30 миллионов рублей планируется направить в Белинский, Городищенский, Каменский, Мокшанский, Никольский и Пензенский районы, а размер субсидий другим муниципалитетам области варьируется от 15 миллионов до 22 миллионов рублей.

"Качественную среду проживания нужно создавать не только в крупных городах, разница между условиями проживания в городе и селе должна сокращаться самыми активными темпами. Хорошие дороги – это не только удобство автомобилистов, это возможность быстрого приезда скорой и пожарных, а наличие тротуаров – это безопасность пешеходов", – цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.