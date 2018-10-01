Чайка: благодаря прокурорам работникам выплатили 40 миллиардов рублей долга

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал о правозащитной функции прокуроров: благодаря надзорному ведомству с 2017 года работникам в РФ выплатили более 40 миллиардов рублей долгов по зарплате, предпринимателям — более 100 миллиардов рублей долгов по госконтрактам.

"Благодаря вмешательству прокуроров с начала 2017 года погашена задолженность по зарплате на сумму более 40 миллиардов рублей. Предприниматели наконец-то получили более 100 миллиардов рублей долгов за исполнение государственных муниципальных контрактов", — сказал Чайка в эфире нового интерактивного видеосервиса ГП "Эфир".

Он отметил, что защита прав граждан — одна из приоритетных задач Генпрокуратуры. "Мы с этой задачей справляемся", — сказал генпрокурор.