Рособрнадзор в октябре проведет исследование компетенций учителей

Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ по информатике и ИКТ. Архивное фото

Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ по информатике и ИКТ. Архивное фото

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в октябре проведет всероссийское исследование компетенций учителей, в котором примут участие порядка 18 тысяч педагогов из 45 регионов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В каждом регионе организуют специальные площадки, где учителя будут выполнять специальные задания по материалам, разработанным на федеральном уровне. Педагогам предстоит принять участие в исследованиях по дисциплинам, которые они преподают в школах: русскому языку и литературе, математике и информатике, истории, обществознанию, экономике, праву, предметам "Россия в мире" "Родной язык и родная литература", "Основы духовно-нравственной культуры народов России",- говорится в сообщении.

По словам замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева, проводимые исследования компетенций учителей дополняют систему оценки качества образования обучающихся и "станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства".

Отмечается, что наряду с заданиями диагностической работы в рамках исследования учителям предстоит ответить на вопросы анкеты, часть которых направлена на выявление психолого-педагогических аспектов деятельности учителя.

"На 2019 год запланировано продолжение исследований для учителей географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физической культуры, иностранного языка, основ безопасности жизнедеятельности, искусства и технологий. В них прогнозируется участие уже 40 тысяч педагогических работников из 70 регионов", — говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что в дальнейшем оценка компетенций учителей должна стать одним из элементов национальной системы профессионального учительского роста, которую сейчас разрабатывает Минпросвещения РФ по поручению президента Российской Федерации.

"На основе результатов оценки уровня профессиональных компетенций можно будет выстроить систему повышения квалификации педагогов… Предстоящему масштабному исследованию предшествовала серьезная работа. Рособрнадзором был реализован ряд проектов, направленных на разработку объективной модели оценки компетенций учителей и проведена апробация",- добавили в пресс-службе.

Апробация новой модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики прошла осенью 2017 года в 13 регионах России. В ней приняли участие около пяти тысяч учителей.