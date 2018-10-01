Рособрнадзор в октябре проведет исследование компетенций учителей

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в октябре проведет всероссийское исследование компетенций учителей, в котором примут участие порядка 18 тысяч педагогов из 45 регионов, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева, проводимые исследования компетенций учителей дополняют систему оценки качества образования обучающихся и "станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства".
"На 2019 год запланировано продолжение исследований для учителей географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физической культуры, иностранного языка, основ безопасности жизнедеятельности, искусства и технологий. В них прогнозируется участие уже 40 тысяч педагогических работников из 70 регионов", — говорится в сообщении.
"На основе результатов оценки уровня профессиональных компетенций можно будет выстроить систему повышения квалификации педагогов… Предстоящему масштабному исследованию предшествовала серьезная работа. Рособрнадзором был реализован ряд проектов, направленных на разработку объективной модели оценки компетенций учителей и проведена апробация",- добавили в пресс-службе.
Апробация новой модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики прошла осенью 2017 года в 13 регионах России. В ней приняли участие около пяти тысяч учителей.