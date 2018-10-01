В МЧС России воссоздали департамент тылового и технического обеспечения

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Департамент тылового и технического обеспечения вновь появился в структуре центрального аппарата МЧС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Он напомнил, что с момента создания министерства система материально-технического обеспечения динамично развивалась и совершенствовалась. К 2014 году она была максимально адаптирована к выполнению задач, возложенных на подразделения ведомства в повседневной деятельности, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.
По его словам, в соответствии с приказом МЧС России от 30 июля департамент тылового и технического обеспечения был вновь создан.