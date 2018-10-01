МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Соцблок правительства пока не видел предложения подключать россиян к новой автоматической системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) без их согласия и не согласовывал его, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии автоматически, подключив к выплате взносов в ИПК без их согласия. Утверждается, что для отказа от взносов необходимо будет писать заявление.

"Мы, как соцблок, законопроекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я бы считала преждевременными", — сказала Голикова.

Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с ЦБ. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.