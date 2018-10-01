Синоптики предупредили москвичей о скачках атмосферного давления

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Колебания атмосферного давления прогнозируются в Москве с четверга, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Сильные скачки атмосферного давления фиксировались в столице на предыдущей неделе.

"Таких резких перепадов атмосферного давления, какие были на прошлой неделе, не ожидается, но колебания атмосферного давления будут происходить. Наиболее резкие – к концу недели. К нам подойдет циклон с низким давлением, и в его тылу атмосферное давление начнет быстро расти. С четверга у нас давление будет резко меняться", — сказала Позднякова РИА Новости в понедельник.