В "Трезвой России" раскритиковали идею о продаже пива в банках ночью

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Предложение министерства промышленности и торговли РФ о снятии запрета на продажу пива в алюминиевых банках ночью — инициатива, максимально оторванная от реальности, это противоречит всем задачам государства в области здравоохранения, читает глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минпромторг предлагает снять запрет на продажу пива в алюминиевой банке в нестационарной рознице и ночью. Газета сообщает, что эта инициатива чиновников благоприятна не только для структур бизнесмена Олега Дерипаски, но и для его контрагентов, зато идет вразрез с государственной политикой в области здорового образа жизни.

"Это максимально оторванная от реальности инициатива. Она полностью противоречит всем задачам, которые ставит государство и правительством, я имею в виду вопросы демографии, улучшения здоровья", — заявил эксперт РИА Новости.

Также, по мнению Хамзаева, реализация этого предложения "откатит страну далеко назад с точки зрения положительных социальных изменений.

"Ночной запрет на продажу алкоголя — это успешный международный проект, который мы взяли на вооружение несколько лет назад и который дал положительные изменения, когда мы говорим о статистике смертности и преступности, правонарушениям, она пошла вниз — практически на 30 процентов сократилась", — добавил он.