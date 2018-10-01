Полиция опросит автора поста о находке на свалке секретных документов МВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге опросит автора поста об обнаружении на свалке секретных документов МВД, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее житель города Асбест Свердловской области написал в соцсети "Одноклассники", что на свалке найдены архивные документы городского отдела МВД, в том числе под грифом "секретно".

"Автор этого поста установлен – это дважды судимый за присвоение и растрату местный житель. Сегодня он будет опрошен на предмет того, где он нашел документы и при каких обстоятельствах", — сказал Горелых.

По его словам, также будет проверена подлинность найденных документов. Собеседник агентства подчеркнул, что уже проинформировал о сообщении начальника отдела МВД Асбеста Максима Петрова. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

"Сыщики отрабатывают различные версии появления такого, явно провокационного, сообщения в соцсети. По одной из них, сенсацию мог преподнести один из бывших сотрудников асбестовской полиции, уволенный несколько лет назад по отрицательным мотивам", — заявил Горелых.

Похожий случай произошел в августе текущего года в Москве. В одном из помещений здания, где ранее располагался один из столичных отделов Федеральной миграционной службы (ФМС), были найдены паспорта граждан, бланки и другие документы. Следствие начало проверку по данному факту.