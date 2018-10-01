Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Отдыхающие в парке Зарядье в Москве. Архивное фото

Отдыхающие в парке Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Теплая погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в столичном регионе 1 октября, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в понедельник.

"В Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем в столице составит плюс 13-15 градусов, по области — плюс 11-16 градусов", — сказал собеседник агентства.

Такая температура, по словам синоптика, на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 750 миллиметров ртутного столба.