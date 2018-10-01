1 октября открывается грузовое движение по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Грузовое движение открывается по Крымскому мосту в полночь на понедельник.

"В понедельник, 1 октября, в 00.00 мск снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона", — сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Движение всех типов транспорта по мостовому переходу будет осуществляться в соответствии с нормативной базой, регулирующей проезд по федеральным трассам общего назначения. В специальных досмотровых пунктах на Керченском и Таманском берегах будет проводиться обеспечение транспортной безопасности.

Одновременно, с полуночи комитет дорожного хозяйства Крыма отменяет временное ограничение на движение грузовиков по автоподходу к Крымскому мосту со стороны Керчи, который был введен в эксплуатацию в мае 2018 года.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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