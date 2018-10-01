Российские операторы связи начнут хранить интернет-трафик пользователей

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Операторы связи РФ будут обязаны с 1 октября хранить интернет-трафик пользователей согласно требованиям "пакета Яровой" в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой") был подписан президентом РФ в июле 2016 года. Он, в числе прочего, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Требования по хранению голосового трафика операторами связи вступили в силу уже 1 июля. Вступление норм по хранению интернет-трафика было перенесено на октябрь.

При этом для интернет-сервисов послаблений сделано не было. Компании с 1 июля начали хранить на территории РФ электронные сообщения в полном объеме в течение 6 месяцев с момента окончания приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений.

При принятии "пакета Яровой" операторы оценивали затраты на его реализацию в несколько триллионов рублей, предупреждая о росте тарифов. После принятия постановления правительства РФ о сроках хранения операторы снизили прогноз затрат до десятков миллиардов рублей. Так, МТС в течение 5 лет планирует направить на эти цели порядка 60 миллиардов рублей, "Мегафон" — 40 миллиардов рублей, "Вымпелком" (бренд "Билайн") — 45 миллиардов рублей. Tele2 и "Ростелеком" точную оценку затрат не приводили.

Подготовка

Представители "Вымпелкома", "Ростелекома", Tele2 и "Мегафона" заверили РИА Новости, что компании выполняют все установленные требования "пакета Яровой". В пресс-службе МТС от комментариев отказались.

Как рассказали в компаниях, операторы провели тестирование различного оборудования для хранения интернет-трафика пользователей. Так, "Мегафон" провел пилотный проект в Нижнем Новгороде по внедрению комплекса сбора, хранения и обработки данных, созданного компаниями ГК "Цитадель" и разработанного на базе аппаратного решения компании "Национальные технологии". "Мы уже закупаем и устанавливаем необходимое оборудование", — сказали в пресс-службе оператора.

"Ростелеком", по словам его представителя, проектирует системы хранения данных, а также организует дополнительные канальные емкости для передачи трафика. Мобильный оператор Tele2 ("Ростелеком" владеет 45% компании) прорабатывает с материнской компанией совместный проект по хранению трафика с использованием ЦОДов "Ростелекома", сказал представитель Tele2.

В пресс-службе "Вымпелкома" сообщили, что перечень производителей оборудования в целом сформирован, но конкретные поставщики будут определяться в рамках конкурсных процедур. Сроки и последовательность ввода оборудования в эксплуатацию уточняются с ответственными органами государственной власти, отметили в компании.