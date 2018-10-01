Российские операторы связи начнут хранить интернет-трафик пользователей

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Операторы связи РФ будут обязаны с 1 октября хранить интернет-трафик пользователей согласно требованиям "пакета Яровой" в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
При этом для интернет-сервисов послаблений сделано не было. Компании с 1 июля начали хранить на территории РФ электронные сообщения в полном объеме в течение 6 месяцев с момента окончания приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений.
При принятии "пакета Яровой" операторы оценивали затраты на его реализацию в несколько триллионов рублей, предупреждая о росте тарифов. После принятия постановления правительства РФ о сроках хранения операторы снизили прогноз затрат до десятков миллиардов рублей. Так, МТС в течение 5 лет планирует направить на эти цели порядка 60 миллиардов рублей, "Мегафон" — 40 миллиардов рублей, "Вымпелком" (бренд "Билайн") — 45 миллиардов рублей. Tele2 и "Ростелеком" точную оценку затрат не приводили.
Подготовка
Как рассказали в компаниях, операторы провели тестирование различного оборудования для хранения интернет-трафика пользователей. Так, "Мегафон" провел пилотный проект в Нижнем Новгороде по внедрению комплекса сбора, хранения и обработки данных, созданного компаниями ГК "Цитадель" и разработанного на базе аппаратного решения компании "Национальные технологии". "Мы уже закупаем и устанавливаем необходимое оборудование", — сказали в пресс-службе оператора.
В пресс-службе "Вымпелкома" сообщили, что перечень производителей оборудования в целом сформирован, но конкретные поставщики будут определяться в рамках конкурсных процедур. Сроки и последовательность ввода оборудования в эксплуатацию уточняются с ответственными органами государственной власти, отметили в компании.