— Я как-то спросил у одной такой дамочки, понимает ли она, что ее подопечный с особой жестокостью зарубил тестя, тещу и сделал инвалидом жену. «Ну и что?» — прощебетала старушка. Тогда я понял, что они таким образом просто от безделья спасаются, — замечает Макаров.

Бывший опер признается: первое время читал дела заключенных от корки до корки. Пока не стал засыпать только на феназепаме.

— Вот, например, история одного «бессрочника», даже фамилию его помню — Городничий. К расстрелу его приговорили еще при советской власти за убийство собутыльника. Потом «вышку» заменили на пятнадцать лет лишения свободы. Он освободился, недели не провел на воле, как зарезал еще двух человек — отца с сыном. Те шли по тротуару и не захотели уступать дорогу. Самое удивительное, что за повторные убийства его сперва тоже приговорили к высшей мере, а потом помиловали, заменив расстрел пожизненным заключением. Мы шутили, что для него это уже третий день рождения, а он даже ни разу не улыбнулся. И во взгляде такая пустота сквозила, будто не людей убил, а мух прихлопнул.