В России около 80% призывников оказались годными к службе в армии

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Около 80% призывников оказались годными к службе в армии по итогам весенней кампании, сообщил в интервью Российской газете начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"По итогам весеннего призыва показатель годности граждан к военной службе по состоянию здоровья составил 76,7 процента. Это почти на процент выше уровня годности призывников весной 2016-го",- сказал Бурдинский.

Он отметил, что во многом здесь сказалась планомерная работа регионов по профилактике заболеваний среди молодежи, развитию физкультуры и спорта. Например, в Ставропольском крае более 62 процентов призванных оттуда весной-летом граждан оказались годными к военной службе без ограничений. Этот регион еще лидирует и по допризывной подготовке.

Бурдинский сообщил, что Ставрополье неоднократно становилось победителем конкурса на лучшую организацию подготовки молодых людей к армии и призыва. Минувшей весной и летом почти 53 процента призывников из Ставропольского края отправились в солдатский строй уже подготовленными в местных организациях ДОСААФ по какой-либо военно-учетной специальности.

"А вот другой пример. В Центральном военном округе лучшие показатели по обучению граждан военно-учетным специальностям в организациях ДОСААФ и отправке фактически готовых к службе призывников — у Омской области. Там почти 35 процентов новобранцев поехали в войска, имея армейскую или флотскую профессию", — сказал Бурдинский.

Он добавил, что по итогам прошлого года победителем конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе и проведение призыва была признана Курская область. Здесь весной 23 тысячи призывников россиян, или 18 процентов от общего количества новобранцев, прошли до армии обучение по военно-учетным специальностям.