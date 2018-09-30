Собянин рассказал о работах по благоустройству входа в Парк Горького

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Завершены основные работы по благоустройству исторического входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Парк Горького теперь можно пройти со стороны Ленинского проспекта. Мы завершили основные работы по созданию смотровой площадки, лестничного марша и перголы в виде ленты. Это один из главных элементов пешеходного маршрута", — написал Собянин в Twitter.

В #ПаркГорького теперь можно пройти со стороны Ленинского проспекта. Мы завершили основные работы по созданию смотровой площадки, лестничного марша и перголы в виде ленты. Это один из главных элементов пешеходного маршрута. pic.twitter.com/RViTzULGfs — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 сентября 2018 г.

Ранее заммэра Петр Бирюков сообщал, что комплексное благоустройство пространства началось летом этого года с создания прогулочного бульвара с деревьями, кустарниками, многолетними цветами и травами. Осенью, по его словам, на территории исторического прохода к Парку Горького высадят деревья, кустарники и многолетники, обустроят газоны.