Центр "Казань Экспо" для чемпионата WorldSkills-2019 будет готов в октябре

КАЗАНЬ, 30 сен — РИА Новости. Главная площадка чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Kazan 2019 – международный выставочный центр "Казань Экспо" – будет полностью готова в октябре, сообщает пресс-служба президента Татарстана в воскресенье.

Чемпионат мира WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

"С ходом строительства объектов международного выставочного центра "Казань Экспо" ознакомился сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов. В ходе осмотра Рустаму Минниханову сообщили о высокой степени готовности выставочного центра. Сегодня работа на объекте ведётся в круглосуточном режиме, к середине октября ожидается стопроцентная готовность комплекса", — говорится в сообщении.

В октябре же, как отмечается, в новом выставочном центре планируется провести первое мероприятие – международную выставку "Дорога-2018".

Первый камень на строительстве выставочного центра "Казань Экспо" был заложен в марте 2015 года. Грандиозное сооружение площадью более 75 тысяч квадратных метров возводится неподалеку от международного аэропорта "Казань". Комплекс будет состоять из трех выставочных павильонов и соединится с аэропортом и станцией аэроэкспресса крытым переходом. Инфраструктура центра включает современный конгресс-холл на 3 тысячи мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек. Кроме самих выставочных площадей на территории комплекса разместятся офисные помещения, зоны питания и парковочная зона. В перспективе планируется также построить рядом гостинично-развлекательный комплекс.

Выставочный центр стоимостью несколько миллиардов рублей строится за счет бюджета, в перспективе он должен стать самоокупаемым. Инвесторами проекта выступают госхолдинг "Связьинвестнефтехим" и мэрия Казани, строительство ведет ПСО "Казань".

Ранее исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи во время знакомства со строительством выставочного центра в Казани заявлял, что "Казань Экспо" соответствует всем мировым стандартам, при его возведении применены новейшие технологии.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.

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