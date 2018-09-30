В Сочи завершился пятый, юбилейный этап "Формулы-1" ВТБ Гран-при России

СОЧИ, 30 сен — РИА Новости. В Сочи завершился пятый, юбилейный этап "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходил с 27 по 30 сентября.

Традиционно на этапе собрались 20 лучших гонщиков планеты из десяти команд. Победителем стал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его товарищ по команде финн Вальттери Боттас, замкнул тройку лучших немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель.

Заезды прошли на Сочи Автодроме, который является самым современным автоспортивным комплексом в Европе, а также первой и единственной в России трассой, принимающей "королевские гонки".

Титульным спонсором мероприятия выступает банк ВТБ.

Как отметил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, партнерство с "Формулой-1" — важная часть глобальной работы по развитию системной поддержки российского спорта и популяризации в России здорового образа жизни.

Организаторы события — АНО "Росгонки" — подготовили грандиозную спортивно-развлекательную программу к "Формуле-1" ВТБ Гран-при России 2018. Гоночные соревнования серий Formula 1, Formula 2 и GP3 дополнили выступления пилотажной группы "Стрижи", концерты популярных музыкальных групп, вечеринки и многочисленные площадки с развлечениями для детей и взрослых в Олимпийском парке.